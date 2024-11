Sheinbaum va contra la violencia machista; anunció campaña permanente para la abolición de la violencia contra las mujeres

La campaña incluye una serie de acciones simbólicas y prácticas que abarcan:

• Emisión de un boleto de Lotería Nacional conmemorativo.

• Lanzamiento de un timbre postal con mensajes alusivos.

Difusión masiva de carteles y material en redes sociales, para sensibilizar sobre el tema.

En sus palabras, Citlalli Hernández reiteró: “En el gobierno de México, con la doctora Claudia Sheinbaum y desde esta Secretaría de las Mujeres, ninguna mujer está sola”.

Diez compromisos contra la violencia de género

Como parte de la campaña, la titular de la Secretaría de Mujeres detalló 10 compromisos prioritarios planteados a los gobernadores y gobernadoras del país:

• Coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios).

• Capacitación obligatoria para personas servidoras públicas sobre temas de género y violencia.

• Atención adecuada para mujeres en situación de violencia, garantizando acceso a servicios esenciales.

• Presupuesto estatal complementario que refuerce el esfuerzo federal en la materia.

• Campañas permanentes para informar y sensibilizar a la población sobre la violencia de género.

• Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito.

• Acciones específicas para que mujeres y niñas vivan una vida libre de violencia.

• Fortalecimiento de modelos de prevención de violencia feminicida en cada entidad.

• Educación como base de prevención, impulsando programas en instituciones educativas.

• Creación de fiscalías especializadas y nombramiento de abogadas de las mujeres en todo el país.

UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

El gobierno mexicano busca, con esta campaña, no solo atender casos de violencia de género, sino también prevenirlos desde su raíz. El enfoque incluye la implementación de acciones en espacios educativos y la promoción de un cambio cultural que normalice relaciones igualitarias y libres de violencia.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CIFRAS

El anuncio se da en un contexto en el que la violencia de género sigue siendo una problemática alarmante en México. Según datos recientes del INEGI, el 70% de las mujeres mexicanas han enfrentado al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida.

La violencia feminicida, en particular, ha generado una creciente exigencia de medidas contundentes para proteger a las mujeres y niñas en el país.

Un mensaje de esperanza y acción colectiva

“¡Es tiempo de mujeres sin violencia! ¡Súmate y transforma!” busca ser más que una campaña; es un movimiento que pretende transformar la manera en que la sociedad mexicana entiende y enfrenta la violencia de género.

Con acciones coordinadas, el gobierno espera no solo visibilizar el problema, sino también promover soluciones efectivas para erradicarlo. “La violencia no es normal y no debe tener lugar en nuestra sociedad. Este es un compromiso de todas y todos para un México más justo y seguro para las mujeres”, concluyó Citlalli Hernández.

UN PASO HACIA LA IGUALDAD

En el marco de esta iniciativa, se invita a la ciudadanía a sumarse a la transformación. Desde pequeñas acciones en el ámbito cotidiano hasta el respaldo a las políticas públicas, cada esfuerzo cuenta para avanzar hacia un país libre de violencia contra las mujeres.

La campaña resalta la importancia de la corresponsabilidad y el compromiso colectivo en la construcción de un México donde todas las mujeres puedan vivir plenamente y sin miedo.