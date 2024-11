Acusa Jenn An, top model de EU a Kanye West de abuso y agresión

Parecía que sería un año más tranquilo lejos de escándalos y drama para Kanye West sin embargo las consecuencias de sus acciones en el pasado lo alcanzaron y una vez más sumó una acusación de acoso y agresión sexual, por parte de una modelo que habría trabajado con él. El diseñador de moda fue acusado de agredir sexualmente a la ex participante de America’s Next Top Model, Jenn An, durante la filmación de un video musical, según informó una demanda federal. Jenn An demandó a Ye por presunta violencia en el set que ella describió como “amordazas pornográficas” y “festejos BDSM” (práctica sexual donde se aplica el masoquismo y sadismo).

¿QUÉ HIZO KANYE WEST? “Frente a la cámara, el acusado West comenzó a estrangular a la demandante con una mano. Luego le rodeó el cuello con la otra mano y continuó estrangulándola con ambas manos”, se lee en la demanda, según Rolling Stone. An también está demandando a Universal Music Group por el incidente de 2010, año en el que protagonizó el video musical “In For the Kill” de West y La Roux, afirmando que el rapero la estranguló hasta que se desmayó. La modelo declaró que Ye le ordenó sentarse en una silla, posteriormente se inclinó hacia ella y luego la asfixió de la cara mientras el rapero gritaba: “Esto es arte. Esto es jodidamente arte. Soy como Picasso”.

DETALLES DE LA DEMANDA Las acciones concluyeron con West metiéndole varios dedos a la garganta, moviéndolos continuamente hacia adentro y afuera y la amordazó para emular el sexo oral forzado. Según The Sun, West supuestamente eligió a Jenn entre varias chicas pronunciando las palabras “dame a la chica asiática”, posteriormente ella se vistió con lencería reveladora para una sesión fotográfica en un hotel de Nueva York, lugar donde Ye resaltó que “por eso la eligió”. An también afirma que La Roux había notado un comportamiento perturbador, que personalidades de alto perfil intentaron enterrar el incidente y que por diversos motivos en la edición final del video musical no incluye a An ni a West.

¿QUÉ PASA CON LA ESPOSA DE KANYE WEST? La última demanda contra West fue presentada por su ex asistente Lauren Pisciotta, donde afirmaba que Kanye había convertido su oficina en un “patio de recreo sexual” con Bianca Censori (actual esposa de West) como “coordinadora de fiestas sexuales”. Pisciotta también afirmó que el rapero la maltrató mientras trabajaba para él y en meses posteriores, detalla acusaciones donde West la violó y drogó en una fiesta organizada por Sean “Diddy” Combs.

West únicamente ha negado las acusaciones de Lauren Pisciotta, calificándolas como "acusaciones infundadas", sin embargo, no ha declarado nada ante la reciente demanda por parte de Jenn An. (Con información de Reforma)

