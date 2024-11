$!Saltillo: denuncian por abuso a coach de VQueens; habría más víctimas

Ven, vamos a vernos antes del entrenamiento, le dice él, aunque luego borra los mensajes. No, no me deja mi mamá, contesta siempre Paty. Y le cuenta inmediatamente a María.

Paty esquiva las insinuaciones como si se tratase de una carrera de obstáculos. Estás muy bonita, Paty salta. Me gustaría tener un encuentro sexual contigo y tu amiga, Paty salta. Vamos a hacer cosas, Paty salta.

La culpa empieza a construir su casita dentro de ella muy rápido. No dice nada porque Culpa ya puso los cimientos y empezó a levantar muros. Si lo cuento, me van a regañar, piensa Paty.

El coach no se detiene, pero Paty tampoco. Está convencida de que siempre va a encontrar la manera de seguir saltando.

Saltar, saltar, saltar, hasta que el obstáculo queda demasiado alto.

Invitan a VQueens Black a una televisora local, a una entrevista en febrero de 2019 (el equipo había ganado dos campeonatos) y escogen a Paty para que sea una de las representantes del equipo.

El coach habla con su mamá, se ponen de acuerdo para que él pueda llevar a Paty a la entrevista. Su mamá la deja en el CrossFit al que asisten y le presta su coche al coach, un Dodge Attitude. Van a la entrevista.

Paty está nerviosa, pero orgullosa de ser una de las mejores en VQueens. Se siente famosa. Le gusta hablar de americano, de su equipo, de los logros que han alcanzado en conjunto.

Él prometió llevarla de regreso a la escuela. Vamos a detenernos a hacer cosas, sugiere él, cuando van de camino a su secundaria. Qué hago, qué digo, cómo me zafo de esto. Okay, dice Paty, creyendo que sólo van a besarse.

El coche se detiene en la colonia Residencial Los Pinos y Paty ya no pudo saltar, el obstáculo le quedó muy alto. El coach se había encargado de ir aumentando su tamaño de a poco, de forma casi imperceptible, y Paty se estrelló de golpe contra la valla.

El coach, con una Paty callada, la regresa a su secundaria.

Lo primero que hace Paty es ir al baño. Necesita lavarse las manos, la cara, la boca. Quiere depurar su cuerpo, sentirse limpia, pero Culpa, ya instalada en su casita, no la deja en paz. No digas nada, te van a regañar. Tú lo propiciaste. Hiciste algo malvado y te van a castigar por haberlo hecho.

Cuando ve su reflejo, no está segura de quién está frente a ella. Es una extraña, alguien tiene su cara y sus manos y su cuerpo, pero no es ella. No se puede enfrentar a esa que la ve de regreso y decide ya no verla. No puede verse, no después de estrellarse con la valla.

En la noche, todavía en shock, le cuenta a María. Deciden nunca volverse a quedar solas con el coach. Siempre se acompañan.

Paty empieza a sufrir lesiones cada vez más frecuentes y más graves durante los juegos o entrenamientos de americano, tiene que visitar al fisioterapeuta con regularidad. Le cuesta trabajo quedarse dormida. No se siente cómoda con su ropa, ni su cuerpo. No le gusta que la toquen, incluso el contacto con su familia la pone furiosa. Se siente invadida, como si le hubieran quitado la capacidad de decir que no.

No puede relacionarse con ningún niño, la asusta la idea de no poder huir, de que no la escuchen cuando pide un alto, de volverse a sentir ajena a sí misma, de que no respeten un “me quiero ir”.

Y en 2021 se sale del equipo. Paty deja lo que más amaba porque ya no es seguro para ella. No solamente por el coach, sino porque su cuerpo, de forma inconsciente, entiende luego en terapia, estaba buscando ya no estar ahí, por eso aumentaban las lesiones.

La carrera no se detiene, pero las vallas con las que se topa ahora están unidas a aquella más grande. Los pies se le atoran en obstáculos que antes saltaba sin dificultad (como aprobar una materia o seguir en la escuela), ahora que todas están unidas a la primera con la que se estrelló.

Paty no le cuenta a su familia hasta 2022, cuando su amiga María le dice que el coach la intentó tocar, le va a contar a sus padres y va a denunciar.