‘Si me paro, nos agarramos a golpes’: Noroña aclara encontronazo con ‘Alito’ Moreno

NOROÑA SEÑALA A ‘ALITO’ MORENO DE BUSCAR DESCALIFICAR REFORMA CONSTITUCIONAL Y SE PRONUNCIA SOBRE ALTERCADO

La noche del 31 de octubre, a través de una transmisión en vivo, Fernández Noroña se pronunció sobre el episodio, calificándolo como un “intercambio duro” y aclarando que la tensión comenzó cuando los senadores del PRI solicitaron repetidamente el uso de la palabra, a pesar de que se había acordado limitar los posicionamientos tras una extensa jornada de debate.

Según explicó Fernández Noroña en su publicación, la bancada del PRI insistía en intervenir para “descalificar la reforma constitucional” luego de que ya se habían agotado los argumentos de las partes. Ante ello, Noroña señaló que la solicitud del PRI parecía no estar destinada a “reventar la sesión”, como en otras ocasiones, pero sí a intervenir en un momento en que no había más espacio para el debate.

ASÍ FUE EL INTERCAMBIO DE PALABRAS EN EL SENADO ENTRE MORENO Y NOROÑA, DE ACUERDO AL MORENISTA

El senador afirmó que, cuando ‘Alito’ Moreno subió al pleno para insistir en su solicitud, lo hizo con una actitud provocadora: “Pídemelo desde tu escaño”, le dijo Noroña a Moreno. Sin embargo, aseguró que el priista optó por ponerle la mano encima, hecho que, según Noroña, pudo convertirse en una pelea física.

“El PRI en realidad lo que buscaba... no creo que reventar la sesión porque no les daba, pero lo que querían es intervenir todos para descalificar la reforma constitucional, que ya habían dado sus argumentos y en ese momento no había debate sobre el tema”, explicó Fernández Noroña.

“Entonces se subió Alejandro y le dije: ‘pídemelo desde tu escaño’, pero me puso la mano encima. En ese momento era evidente la provocación; si yo me paro nos agarramos a golpes, sin duda, porque pues yo tengo sangre en las venas y no iba a permitir esa falta de respeto”, narró.