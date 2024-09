‘Si se quieren matar, mátense, pero fuera de Culiacán’, dice supuesta hija de El Chapo a ‘Los Chapitos’

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Isela Guzmán, supuesta hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pidió que dejen de inventarles “tantas mentiras” a “Los Chapitos” y sugirió a estos que lleven sus enfrentamientos fuera de Culiacán, Sinaloa, ciudad azotada por la violencia durante los últimos días.

“A mí lo que no me parece es que se estén agarrando delante de la gente, y más de gente inocente. No me parece, no estoy de acuerdo. Si se quieren agarrar a chingadazos, que se den con todo, pero fuera de Culiacán. Sálganse de Culiacán y dense con todo. Si se quieren matar, mátense a la chingada, pero fuera de Culiacán”, dijo Rosa Isela en una transmisión de TikTok.

La hija no reconocida de “El Chapo” aseguró que el supuesto levantamiento de personas y de invasión a casas por parte de “Los Chapitos” se trata de mentiras que se difunden por redes sociales.

“Hay muchas falsas mentiras en las redes, para que no les crean todo eso que se dicen en las redes, mucha gente comenta e inventa que ‘Los Chapos’ andan sacando gente de sus casas, dejen de inventarles tantas mentiras”, señaló.

El video fue publicado en el perfil de TikTok de Rosa Isela Guzmán, y fue eliminado horas después de haberlo publicado, este fue grabado por usuarios de esa red que lo publicaron en otras plataformas a partir del 16 de septiembre del presente año.