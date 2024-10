Surge LadyHuracán: Mujer asegura que yucatecos inventan huracanes para no trabajar (VIDEO)

Un video compartido en redes sociales por una mujer identificada como Sandra O. ha generado una ola de reacciones en Yucatán. En la grabación, la mujer, que se presenta como foránea y residente en Mérida, criticó a los yucatecos, acusándolos de “inventarse” los huracanes para no ir a trabajar o a la escuela. Sus declaraciones han provocado una fuerte respuesta de la comunidad local, que la ha apodado LadyHuracán o LadyMilton.

En el video, Sandra expresa su desacuerdo con las medidas de precaución que se toman ante la llegada de huracanes. Según ella, los comercios en Mérida habían cerrado debido a la inminente tormenta, pero argumenta que “ni siquiera está lloviendo”. “A mí se me hace que realmente lo hacen porque no quieren trabajar y no quieren hacer nada. Pero no está pasando nada”, dijo, sugiriendo que la situación es exagerada. La mujer también se pregunta por qué los huracanes parecen ocurrir con frecuencia en Mérida, afirmando que “todo el mundo está encerrado valiendo madre”.

TE PUEDE INTERESAR: Huracán Milton se degrada a categoría 4; Yucatán comienza labores de recuperación tras el paso del ciclón