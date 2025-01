Tras pedir libertad condicional, Christian ‘N’ seguirá en prisión preventiva en Tamaulipas por caso Melanie

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) de Tamaulipas informó que la tarde del jueves 2 de enero, en atención a la resolución dictada por un Juez Federal dentro de un Juicio de Amparo, se celebró dicha Audiencia en la que la defensa de Christian de Jesús “R” solicitó el cambio de prisión preventiva para llevar el proceso que enfrenta por Feminicidio en grado de Tentativa , en libertad y no en prisión justificada.

Es decir, el juez de control, Víctor Fernando Reyes Hernández, determinó que Christian no saldrá en libertad debido a las 26 pruebas que presentó la FGJ de Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas indicó que, de esta forma, refrenda su compromiso de cumplir la Ley respetando los derechos humanos, garantizando la continuidad de los procesos penales y con ello evitar que haya impunidad.

Antonio Juárez Navarro, abogado de Melanie, afirmó que no hay pruebas ni argumentos que justifiquen que Christian “R” pueda enfrentar su proceso en libertad, debido a que el joven médico buscó evadir la justicia al huir del estado, no debería recibir el beneficio, además dijo que, aunque Melanie se encuentra bajo la protección de la Guardia Estatal, esta medida de seguridad no garantiza su completa inmunidad frente a los riesgos que podrían surgir.

(Con información de El Universal y medios)