Christian ‘N’ extraía sangre de Melanie Barragán, exnovia y víctima; redes ‘estallan’

Christian de Jesús “R”, quien actualmente se encuentra detenido por tentativa de feminicidio, fue acusado de extraer sangre a su expareja y víctima Melanie Barragán mientras eran novios, un hecho que ha generado gran impacto en las redes sociales.

Según lo presentado durante la audiencia procesal, su intención era realizar análisis para detectar posibles enfermedades de transmisión sexual.

Las reacciones en redes no tardaron en aparecer, con la mayoría condenando su comportamiento. Yanet Toppi expresó: “Qué tipo tan enfermo, eso no es normal y ojalá que lo refundan en la cárcel”.

De manera similar, Jenny Agudelo comentó: “que horror que miedo una persona así” (sic), y Saly Rowsse opinó: “la salud mental en su máxima expresión”.

Otros usuarios reflexionaron sobre las dinámicas de relaciones tóxicas. Carlitos EB escribió: “¿Por qué nosotras como mujeres seguimos permitiendo que avancen este tipo de relaciones?, perdonamos y dejamos pasar situaciones hasta que se sale de control la relación tan tóxica entre amos”.

Aunque predominan las críticas hacia Christian, algunos han pedido prudencia respecto a sus padres, señalándolos como posibles víctimas de la situación.

María G. Ramírez señaló: “Yo no soy nadie para juzgar, a veces los padres pueden ser un pan de Dios pero los hijos por más consejos y por más educación salen con sus pen.. das y pues ni modo, hay que dejarlos enfrentar sus consecuencias”.

En contraste, Edith Galeana Romero declaró: “Yo si fuera la madre mejor ni digo nada de la pena que me diera”.

La mayoría de los comentarios consideran a Christian de Jesús como alguien con serios problemas psicológicos, calificándolo como “enfermo” o “psicópata”, mientras el caso sigue causando polémica en las redes sociales.

ASÍ FUE EL ATAQUE: NARRACIÓN DE MELANIE

“Estábamos en una fiesta. Ese día recuerdo que Christian tocó indebidamente a mi amiga Danna, yo le quité la mano y entonces ahí se formó una discusión. Yo le dije que por qué la había tocado, que no lo debía de haber hecho, es mi amiga y que no pasaba nada, que se podría resolver mañana con tranquilidad [...] Salimos de la fiesta, él se subió al carro, me dijo que él no era así, infiel, y me repetía muchas veces que él no era así, que le iba a hablar a Danna para que le dijera que él no era así”.

Posteriormente, el agresor se fue a su vehículo, mientras continuaba sosteniendo que las acusaciones eran falsas. Luego regresó con las jóvenes para proceder al ataque contra Melanie, pensando que ella tenía las llaves del auto.

“Él toma el carro, se va y regresa a golpearme porque según esto yo tenía las llaves de su carro. Ya que el carro es de botón y detectando las llaves se activa el motor. A él se le cayeron y pensó que yo las tenía. Fue cuando él se bajó del carro, llegó y me golpeó”, relató Melanie, entre el recuerdo de ser arrastrada y estarse ahogando con su propia sangre, mientras intentaba levantarse varias veces.