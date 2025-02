Va FGR por jueces que otorgaron amparos contra la reforma judicial

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza Corte a aspirantes sorteados en el Senado... y podría no haber candidatos del PJ

Por su parte, la jueza Ruiz Márquez, quien concedió un amparo que anuló el proceso legislativo de la reforma judicial, también fue notificada de una investigación en su contra. Consideró estas acciones como “tendientes a amedrentarnos, a influir en mi manera de resolver y a intimidarnos”.

TE PUEDE INTERESAR: Expertos afirman que anomalías deslegitiman la elección judicial

Ruiz Márquez expresó su preocupación por lo que consideró un deterioro del Estado de derecho en México. “Estas situaciones me generan impotencia al ver que estamos en un Estado de derecho desconocido, donde en lugar de controvertir mis decisiones legalmente, se usan mecanismos para intimidarnos. Por mi formación, sé que seré imputada por un delito contra la administración de justicia, pero no sé en cuáles de las 37 conductas penales se me pretende encuadrar”, lamentó.

Las investigaciones contra los jueces han generado un intenso debate sobre la independencia judicial y el uso de instrumentos legales para presionar a los impartidores de justicia. Con información de El Universal