VIDEOS: Continúan los micro sismos en la CDMX; estas son las alcaldías más afectadas

¿Por qué no sonó la Alerta Sísmica?

La Alerta Sísmica no se activó en ninguno de estos eventos debido a que su protocolo indica que solo se activa cuando la magnitud supera los 5.5 y el epicentro se encuentra a más de 100 kilómetros de la ciudad. Los microsismos locales, como los ocurridos en las últimas horas, no cumplen con estas condiciones, por lo que no generan un aviso.

¿Qué son los microsismos?

Aunque el término “microsismo” no aparece en la literatura oficial de la sismología, se utiliza popularmente para referirse a los sismos de baja magnitud, generalmente por debajo de 4.0. Estos movimientos, aunque breves y de baja intensidad, pueden causar daños estructurales menores, especialmente en zonas con edificaciones vulnerables.