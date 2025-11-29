Vinculan a cinco personas por vender plazas laborales en sector salud; así operaban
Cinco personas fueron vinculadas a proceso por presuntamente ofrecer plazas falsas en el sector salud de CDMX a cambio de cuotas; operaban desde 2024
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención y vinculación a proceso de cinco personas señaladas por su presunta participación en un esquema de fraude equiparado y asociación delictuosa, relacionado con la oferta de plazas laborales falsas dentro del sector salud capitalino a cambio de pagos identificados como “cuotas”.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, las personas detenidas habrían establecido comunicación telefónica con diversas víctimas entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
ASÍ FUE EL MODUS OPERANDI DEL GRUPO QUE ESTAFA OFRECIENDO PLAZAS LABORALES FALSAS
En estas llamadas, los presuntos responsables se presentaban como funcionarias, funcionarios o intermediarios con capacidad para gestionar contrataciones inmediatas en instituciones de salud de la Ciudad de México.
La fiscalía señaló que, durante estas conversaciones, necesarios para garantizar la obtención de una plaza laboral. Los depósitos debían realizarse en efectivo, a través de transferencias bancarias o mediante habilitación de retiros sin tarjeta.
Una vez efectuados los pagos, los fondos eran movidos de manera casi inmediata hacia otras cuentas, lo que, según las autoridades, dificultaba su rastreo y formaba parte del método diseñado para ocultar la ruta financiera del dinero.
DETIENEN A GRUPO DE ESTAFADORES Y LOS VINCULAN A PROCESO
La Policía de Investigación (PDI) ejecutó la detención de las cinco personas el pasado 19 de noviembre. Posteriormente, el 24 de noviembre, un juez de control determinó su vinculación a proceso por los delitos de fraude equiparado y asociación delictuosa.
Las personas detenidas fueron identificadas como Sarita “N”, Bárbara “N”, Skandra “N”, Patricia “N” y Sergio “N”. Las cuatro mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
El juez ordenó que permanezcan bajo prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias. Durante este periodo, el Ministerio Público continuará recabando datos de prueba, testimonios y posibles rastros financieros vinculados con las actividades descritas.
SECRETARÍA DE SALUD EMITE ALERTA INSTITUCIONAL Y ACLARA PRESUNTOS COBROS
Tras darse a conocer el caso, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reiteró que no existe ningún proceso oficial que requiera pagos para acceder a una plaza laboral dentro del sector salud capitalino. La dependencia subrayó que todas las contrataciones se realizan únicamente mediante convocatorias institucionales autorizadas, publicadas a través de canales formales.
Las autoridades exhortaron a la población a no atender ofrecimientos laborales que soliciten depósitos previos, así como a reportar de inmediato cualquier intento de fraude de esta naturaleza ante el Ministerio Público. La fiscalía señaló que este tipo de delitos afecta la confianza ciudadana en las instituciones públicas y reiteró la importancia de denunciar para evitar que más personas resulten afectadas.
FISCALÍA CONTINÚA CON LAS INVESTIGACIONES
La FGJCDMX mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar si existen más personas implicadas, víctimas adicionales o cuentas vinculadas con el esquema financiero utilizado para estafar.
También se revisa si los detenidos operaban de manera independiente o si formaban parte de una red más amplia dedicada a la oferta irregular de empleos en el ámbito público.
El Ministerio Público informó que se dará seguimiento al caso conforme avance la etapa complementaria y que cualquier actualización se comunicará a través de los canales institucionales.