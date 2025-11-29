Vinculan a cinco personas por vender plazas laborales en sector salud; así operaban

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención y vinculación a proceso de cinco personas señaladas por su presunta participación en un esquema de fraude equiparado y asociación delictuosa, relacionado con la oferta de plazas laborales falsas dentro del sector salud capitalino a cambio de pagos identificados como “cuotas”.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, las personas detenidas habrían establecido comunicación telefónica con diversas víctimas entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

ASÍ FUE EL MODUS OPERANDI DEL GRUPO QUE ESTAFA OFRECIENDO PLAZAS LABORALES FALSAS

En estas llamadas, los presuntos responsables se presentaban como funcionarias, funcionarios o intermediarios con capacidad para gestionar contrataciones inmediatas en instituciones de salud de la Ciudad de México.

La fiscalía señaló que, durante estas conversaciones, necesarios para garantizar la obtención de una plaza laboral. Los depósitos debían realizarse en efectivo, a través de transferencias bancarias o mediante habilitación de retiros sin tarjeta.

Una vez efectuados los pagos, los fondos eran movidos de manera casi inmediata hacia otras cuentas, lo que, según las autoridades, dificultaba su rastreo y formaba parte del método diseñado para ocultar la ruta financiera del dinero.