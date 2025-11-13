Aficionado de la Copa del Mundo es estafado por WhatsApp en Jalisco

En caso de sospechar que hayan clonado su cuenta WhatsApp, se recomienda desinstalar y reinstalar la aplicación

El 13 de noviembre se reportó que un aficionado de la Copa Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, sufrió una estafa de varios miles de pesos.

Se reportó que el caso de fraude ocurrió porque un contacto de la víctima le clonaron la cuenta de WhatsApp; posteriormente, los estafadores se contactaron con el aficionado.

Según informó el fiscal del estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, la víctima comenzó a recibir varios mensajes ‘urgentes’ sobre presuntas entradas para la Copa del Mundo.

El Fiscal detalló el modus operandi de la estafa ‘Clonan el WhatsApp de determinadas personas y escriben a los contactos diciendo que consiguieron boletos. Lamentablemente ya tenemos una denuncia por este tipo de engaño’.

Tras la estafa, el aficionado perdió 40 mil pesos.

En paralelo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, denunció que estafadores ofrecieron boletos, a su nombre, de la Copa Mundial.

Por ello, el fiscal de Jalisco recalcó que las entradas del evento deportivo solo serán distribuidas por el sitio oficial de la FIFA. Reitera que no se hagan transferencias ni depósitos a cuentas por dichos boletos.

