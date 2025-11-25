CFE alerta por intentos de fraude de hasta 20 mil pesos, mediante avisos apócrifos en domicilios

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió una advertencia pública ante la proliferación de avisos apócrifos colocados en domicilios de distintas zonas del país, los cuales forman parte de una nueva modalidad de fraude y extorsión dirigida a usuarios del servicio eléctrico. Los reportes han sido difundidos en redes sociales y mediante quejas ciudadanas, en las que se describe el uso de notificaciones falsas que advierten sobre supuestas multas o cortes del suministro. TE PUEDE INTERESAR: CFE confirma aumento en los recibos de luz a partir de noviembre... ¿En qué estados aplicará? De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa productiva del Estado, estas acciones están relacionadas con personas que se hacen pasar por trabajadores de la CFE y que buscan obtener pagos indebidos en efectivo mediante engaños.

ESTAFADORES SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE LA CFE: ESTE ES EL MODUS OPERANDI La CFE señaló que una de las modalidades detectadas consiste en la visita de individuos vestidos con uniforme similar al del personal operativo de la institución. Según el comunicado oficial, estas personas argumentan que realizarán un “cambio de medidor” como parte de un supuesto operativo especial. Durante la interacción, indican la existencia de anomalías en el medidor o la falta de sellos, con el fin de solicitar dinero en efectivo para evitar sanciones. DELINCUENTES TAMBIÉN ESTAFAN CON NOTIFICACIONES FALSAS DE LA CFE; UTILIZAN FALSAS MULTAS Y DESCUENTOS Otra variante se relaciona con la colocación de hojas impresas en los domicilios, principalmente los viernes por la tarde. Los documentos informan al usuario que cuenta con un plazo de 12 horas para cubrir un supuesto pago que puede variar entre 5,000 y 20,000 pesos, bajo el argumento de que el medidor presenta irregularidades. De acuerdo con testimonios recopilados por la CFE, en los avisos se incluye un número telefónico falso para “solucionar el problema”. Al comunicarse, los presuntos extorsionadores afirman que la irregularidad constituye una falta grave o un delito, por lo que el pago sería obligatorio. Tras el vencimiento del plazo señalado en el aviso, una persona que se identifica como “Jefe de Área de CFE” vuelve a contactar a la víctima, ofreciendo reducir el monto de la multa a cambio de un depósito en una cuenta bancaria personal.

FRAUDES A NOMBRE DE LA CFE SE HAN IDENTIFICADO PRINCIPALMENTE EN TRES ESTADOS DE MÉXICO La CFE informó que algunos de los implicados incluso han creado perfiles falsos en plataformas digitales para aparentar cargos dentro de la institución. Hasta el momento, se han recibido reportes de esta modalidad de extorsión en el Estado de México, Ciudad de México y Baja California, aunque la empresa advirtió que estos casos pueden replicarse en otras entidades. RECOMENDACIONES PARA EVITAR CAER EN FRAUDES RELACIONADOS CON LA CFE El comunicado incluye diversas recomendaciones para evitar que los usuarios sean víctimas de este tipo de fraudes. 1. Verificar la identidad de quienes se ostenten como empleados de la CFE: - Todo trabajador de CFE debe portar credencial oficial con fotografía vigente, logotipos institucionales y uniforme oficial. - El usuario tiene derecho a solicitar dicha identificación e, incluso, tomar una fotografía como respaldo. 2. No realizar pagos ni entregar dinero en efectivo a ninguna persona que se presente en su domicilio: - Los pagos a la CFE sólo se deben realizar en centros autorizados o mediante los canales de pago institucionales de la CFE. 3. Confirmar la veracidad de cualquier aviso o documento: - Antes de permitir el acceso a su domicilio o realizar algún pago, comunicarse al 071, proporcionando su número de servicio, una fotografía del medidor o del documento recibido. - El personal del 071 podrá confirmar si existe alguna orden o gestión legítima relacionada con su servicio. 4. Denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión: - Acudiendo a las oficinas de CFE más cercanas para reportar el hecho. En su caso, presentando denuncia formal ante las autoridades competentes. - Asimismo, la CFE reiteró que ningún trabajador está autorizado para recibir pagos en efectivo en los domicilios. Los pagos deben realizarse únicamente mediante los canales y centros autorizados por la empresa.

CFE ANUNCIA ACCIONES CONTRA LOS PRESUNTOS RESPONSABLES La CFE informó que ha iniciado una investigación formal para documentar los casos. La institución señaló que ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales. Estas acciones han derivado en la detención de varios individuos presuntamente involucrados en la comisión de estos delitos. La empresa estableció coordinación con sus áreas operativas a nivel nacional para identificar patrones comunes, fortalecer medidas preventivas y diseñar protocolos de atención que permitan distinguir al personal legítimo del falso. La CFE indicó que estas medidas forman parte de su compromiso para proteger a los usuarios de fraudes y estafas y garantizar la seguridad en los servicios eléctricos.