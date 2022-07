Esta canción llegó a las redes sociales luego de que Tito Silva Music y Tefi C , los autores de la obra, la compartieran en las distintas plataformas acompañada de un video de una supuesta presentación acústica de la canción.

No obstante, ‘ Mi Bebito ’ pese a tomar la melodía de la canción de Dido , basa su letra en una conversación filtrada entre el expresidente de Perú , Martín Vizcarra y su supuesta amante, Zully Pinchi , excandidata al congreso peruano.

Pero, ¿Cuál es el origen de esta canción? la melodía de dicha canción ha sido reconocida por más de uno, pues ‘ Mi Bebito fiu fiu ’ está inspirada en uno de los singles más conocidos de la cantante Dido , titulada como ‘ Thank You ’ en 1998.

USUARIOS RECUERDAN A DIDO Y EMINEM POR CANCIÓN ‘THANK YOU’ Y ‘STAN?

La cantautora inglesa, Dido lanzó en 1998 la canción Thank You, misma que fue usada en la banda sonora de Sliding Doors y que posteriormente apareció en su álbum debut de estudio, No Angel en 1999.

Dido habría escrito la canción inspirada en su novio, el abogado Bob Page, con quien se comprometió en 1999, pero terminaron su relación el año siguiente. La canción “White Flag” habla sobre la separación de la pareja.