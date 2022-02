“Mi mamá se enojó mucho porque me desnudé”; fallece Helvia Martínez, modelo de Diana Cazadora

“Él me dijo que ya no diera entrevistas, que mejor publicara un libro y me contrató a la mejor fotógrafa de entonces, Nadine Markova, para que tomara las imágenes” , y el cual firmó como Helvia Díaz Serrano .

El 19 de octubre de 1942, pesando dos toneladas de bronce, la Diana Cazadora fue inaugurada en la glorieta ubicada en la confluencia de la avenida Río Ródano y la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

“Mi mamá se enojó mucho, toda mi casa puso el grito en el cielo porque me desnudé frente a dos señores, me dijo que hice mal, que perdería mucho, yo dije que pues ni modo. La inauguraron, no me invitaron. Mi mamá me dijo: ‘ni te creas tan bonita’”, recordó en una entrevista.

El 29 de junio de 2016 recibió Las Alas de la Ciudad y una tarjeta de pensión alimentaria, en una ceremonia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.