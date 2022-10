‘Mi oficio es ser put* y tengo derecho a serlo’, justifica diputada videos sexuales

Ciudad de México.- María Clemente García, diputada de Morena, explicó que sube videos pornográficos a sus redes sociales porque se dedica al sexo servicio y nadie la puede criticar por ello, porque es su empleo.

El fin de semana la legisladora dio a conocer videos pornográficos, por lo que ha recibido críticas de legisladores.

Teresa Castell, diputada del PAN, ya presentó una queja en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados.

“Yo tengo derecho a la libre autodeterminación de mi cuerpo y al libre desarrollo de mi personalidad, nadie puede regularlo”, dijo.

Señaló que no tienen por qué acusarla de pornografía, porque ella la produce y le pagan por ello.

- ¿No te alcanza el salario de diputada?, se le preguntó.

“Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia Armendáriz, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? ¿A ella tampoco le alcanza? ¿Por qué sigue trabajando?

“En el PAN, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos; siguen yendo a sus ranchos, los que son campesinos. ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando?”, cuestionó.