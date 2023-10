Mientras Guerrero sufre por Otis, alcaldesa de Chilpancingo celebra... arremeten contra Norma Otilia por festejar segundo informe de gobierno

“Es un chiste. Es una falta de respeto lo que está haciendo Norma Otilia. Están llenos los centros de acopio para los damnificados de Acapulco, y ella celebrando su segundo informe como si trabajara la señora”.

“En Acapulco hay fallecidos, hay personas desaparecidas, hay personas que se quedaron sin hogar. Aquí en Chilpancingo hay personas que no sabemos nada de nuestros familiares, y ésta señora que no tiene respeto por uno hace sus fiestas y trae a sus acarreados que nada más vienen a comer, mientras en Acapulco no hay nada qué comer”, sentenció la usuaria.

LA ALCALDESA HABLA SOBRE EL FESTEJO

Por su parte, Norma Otilia dijo a través de sus redes sociales que el motivo de este festejo fue para rendirle cuentas al pueblo de lo que ha hecho, por lo que invitaba a las personas a dejar las diferencias a un lado, y mejor sumarse para apoyar a los damnificados de Acapulco.