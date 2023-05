Morena buscará ‘obradorizar el Poder Judicial’

“Eso es -- prosiguió -- lo que está implicando hoy el Plan C. Y si no les gusta, iremos más allá: no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial: haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Y vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque tiene que vivir en la justa medianía.”

Luego de que el diputado morenista propusiera “obradorizar” el aparato judicial, el senador panista Julen Rementería del Puerto pidió la palabra: “Una joya lo que escuché hace rato. Una verdadera joya. Tenemos que modificar el Poder Judicial de este país, hay que obradorizarlo. No me chinguen, no me chinguen, no puede ser esto”, censuró.

