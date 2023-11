Morena: Mario Delgado mete las manos por ‘Pepín’, hermano de AMLO

¿Y EL PRESIDENTE LO APOYA?

Respecto a si el mandatario está o no de acuerdo con la postulación de su hermano, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, no respondió con una afirmación, pero tampoco lo descartó.

“Bueno, siempre lo respetamos (a López Obrador), obviamente tiene una voz importante dentro del movimiento”, refirió.

El cuestionamiento sobre la opinión de Presidente se debe a que el 22 de septiembre bajó a su prima Manuela Obrador Narváez, diputada federal, quien había sido destapada para la gubernatura de Chiapas, para no repetir los vicios de sexenios pasados.

“Sí tengo opinión, de que no debe de participar, o sea así, no me lo pregunte porque me van a multar, ese es un asunto, yo no quiero que se establezca o se reestablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia no, sino no avanzamos”, expresó en aquella ocasión.

Ahora, Obrador Narváez, buscará llegar al Senado de la República en 2024 por Morena, proceso para el que ya se registró.