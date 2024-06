Morena y aliados insisten en repetir elección en Jalisco, acusan ‘elección de estado’

Ante esos resultados, la ex candidata insistió en que se “enfrentó una elección de Estado” tras no ganar la gubernatura estatal.

En conferencia de prensa, Claudia Delgadillo , ex candidata a la Gubernatura de Jalisco, dio a conocer las distintas acciones que ha emprendido la coalición para invalidar la elección del 2 de junio.

Mencionó que detectaron anomalías en el conteo y registro de votos , por lo que advirtió “habrá consecuencias” , ya que aseguró que tienen documentadas al rededor de 300 mil votos que no se contaron de manera correcta, que no aparecen en los registros o fueron anulados de manera injustificada.

Por su parte, el representante de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ ante el IEPCJ, Eduardo Almaguer, explicó que la demanda de juicio de inconformidad fue presentada el sábado a las 19:00 horas en la Oficialía de Partes del instituto, aunque se tuvo que realizar una serie de gestiones para que fuera recibida ya que el lugar se encontraba cerrado, sin guardias.

Entre otras cosas, Almaguer señaló inconsistencias en las declaraciones de la titular del IEPCJ, Paula Ramírez, respecto al número de paquetes que no fueron contabilizados que según sus declaraciones refiere que cuando menos 50 no se registraron.

También, presumió que más de 86 mil votos nulos podrían no serlo y favorecer a su coalición; insistió en que más de 350 paquetes electorales, con 300 mil votos, no fueron contabilizados y no se recibieron las actas junto con estos paquetes.

“El sistema se cayó, dejaron de capturar actas. En algunos distritos, tardaron horas en dar el cómputo final y dejaron las bodegas abiertas“, bajo la anuencia de las autoridades electorales locales.

Ante esta situación, tanto Claudia Delgadillo como los asesores legales y representantes de esta coalición, aseguraron que llevarán hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) esta controversia para que se anule la elección a la gubernatura de Jalisco.

Con información de medios