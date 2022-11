Muere hombre iraquí en aeropuerto de París donde vivió 18 años e inspiró ‘La Terminal’

Mehran Karimi Nasseri estuvo en la Terminal 2F del aeropuerto alrededor del mediodía después de sufrir un paro cardíaco , según un agente de la autoridad aeroportuaria de París. La policía y un equipo médico lo atendieron, pero no lograron salvarlo, agregó el agente, quien no estaba autorizado para revelar su nombre.

Año tras año, durmió en una banca de plástico rojo y hacía amistad con trabajadores del aeropuerto, se bañaba en las instalaciones del personal, escribía su diario, leía revistas y observaba a los pasajeros en tránsito.

El personal lo apodó “Lord Alfred” y se convirtió en una pequeña celebridad entre los pasajeros.

“Eventualmente, me iré del aeropuerto”, dijo a The Associated Press en 1999, fumando una pipa sentada en su banca, con un aspecto frágil, poco cabello, los ojos hundidos y las mejillas demacradas. “Pero aún espero un pasaporte o una visa de tránsito”.

Hijo de padre iraní y madre británica, Nassari nació en 1945 en Soleiman, una parte de Irán bajo jurisdicción británica. Salió de Irán para estudiar en Inglaterra en 1974. Cuando volvió, contó, fue encarcelado por protestar contra el sha y expulsado sin pasaporte.

Solicitó asilo político en varios países de Europa. La ACNUR en Bélgica le otorgó credenciales de refugio, pero Nasseri dijo que le robaron el portafolios que contenía el certificado de refugio en una estación de tren en París.

La policía francesa después lo arrestó, pero no pudo deportarlo a ningún lugar porque carecía de documentos oficiales. Llegó a Charles de Gaulle en agosto de 1988 y se quedó.