“Hoy ya no puedo, ni quiero callar. Comparto mi testimonio esperando inspirar a quien necesite romper el silencio, pedir ayuda y denunciar a su agresor.

Carrillo publicó en Facebook e Instagram un video de poco más de 5 minutos, con el objetivo de ayudar a otras mujeres que vivan una situación similar. “A veces el no sentirnos solas hace la gran diferencia”, señaló.

Espero que mi testimonio les de la fuerza que necesiten para decir ‘¡Ya no!’”, dijo al principio del video.

En esta misma línea, señaló que busca que su mensaje sea compartido y pueda llegar a las mujeres que lo necesiten.

EL COMIENZO DE TODO

Casi de inmediato, Bea expone a detalle cómo inició su relación con su ex-marido ‘hace más de cinco años a través de las redes sociales’.

En esta misma línea, detalló que las muestras de cariño e interés por parte de él y viceversa, los llevaron a formalizar su noviazgo que prevaleció durante dos años y que posteriormente se convirtió en un matrimonio en 2019.

“Después de más de dos años de noviazgo decidimos casarnos y fue en la planeación de la boda que empecé a notar situaciones de control respecto a lo económico. Empezamos a tener diferencias, pero yo lo minimicé creyendo que eran los nervios de la boda”, dijo Beatriz en el video.

INICIA ‘EL CALVARIO’

Carrillo relató que después de la boda, en la luna de miel, el hombre del que se había enamorado ‘desapareció’, y sobrevinieron las agresiones en su contra.

“Comenzaron las descalificaciones, los ataques, las agresiones, las amenazas y el control económico”, detalló.

Sin embargo, pese a la terapia para sobrellevar la relación, los conflictos no cesaron. Fue en ese momento que Beatriz decidió documentar en audio, las agresiones verbales y amenazas de las que era víctima.

Esto fue así hasta que un día fue descubierta, dijo Beatriz, y tras un forcejeo por el celular con las grabaciones con su ex-esposo, decidió interponer una denuncia.

“Tengo más de 20 grabaciones de ataques y agresiones, pero un día me descubrió. Forcejeamos por el teléfono, estaba tratando de quitarme mi únbica evidencia.

Fueron minutos eternos, me estrujó, me amenazó, me pegó, pero lo recuperé y ese día dije basta. Pedí ayuda y metí una demanda penal en su contra”, explicó.

‘UN AGRESOR NO CAMBIA’

Bea argumentó que tras este acontecimiento, su ex-esposo se mostró arrepentido y asistió a terapia para cambiar su conducta, sin embargo esto duró muy poco y de nueva cuenta la agredió.

“Ahora sé que él, como muchos agresores, no va a cambiar”, sentenció.

Para finalizar su video, Carrillo invitó a las mujeres víctimas de violencia a levantar la voz. “No importan los detalles de nuestra experiencia, siempre encontraremos quien nos pueda brindar ayuda. Merecemos vivir en paz y plenitud, ser amadas y respetadas”.

“No a la violencia en contra de las mujeres”, finalizó.

CASO DIANA MARISOL, EN MONTERREY

Otra víctima que ha usado las redes sociales para difundir su caso y exigir justicia, es el de Diana Marisol, una mujer y madre de familia de Monterrey, Nuevo León.

A través de un video en YouTube, Marisol detalla cómo fue su proceso de denuncia contra su esposo, Oscar Elizondo, el que provocó una cadena de ‘eventos trágicos’.

Diana Marisol relató que luego de pedirle el divorcio a su esposo, solo recibió amenazas por parte de él. Estas iban enfocadas a dejarla sin ningún peso y alejarla de sus hijos, según señaló en el video.

“Un día entraron tres hombres a mi habitación. Yo estaba dormida y me sujetan a la fuerza y me dicen: ‘señora, usted es muy mal ejemplo para sus hijos nos la vamos a tener que llevar’”, detalló.

Marisol detalló que durante el forcejeo le inyectaron una sustancia que la adormeció, además que le hicieron tomar una pastilla a la fuerza.

DESPERTÉ EN UN MANICOMIO

En el video, Diana Marisol explica que la inyección y la pastilla la durmió y en ese lapso de tiempo, fue internada en un centro psiquiátrico.

También relató que en dicho manicomio permaneció dos meses internada y solo se le permitió recibir visitas de su padre.

No obstante, durante su estancia nunca recibió un tratamiento adecuado, ni tampoco se le informó sobre el diagnóstico por el cual había sido internada.