Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el muro que ahora se planea construir entre las minas El Pinabete –donde están atrapados 10 trabajadores— y Las Conchas Norte –desde la que al parecer vienen las filtraciones de agua que han inundado las galerías— no se planificó desde el principio porque la primera estrategia “iba funcionando”.

En la mañanera de este jueves, fue interrogado sobre el accidente en esta mina de carbón en Sabinas, Coahuila, y el hecho que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compraba carbón de este yacimiento, el mandatario federal dejó entrever que hay indicios de una subcontratación para esas compras, de ahí que en la indagatoria que ya realiza la Fiscalía General de la República (FGR) esto es parte de las línes de investigación.

— ¿Por qué no se construyó el muro antes, para evitar perder los primeros 11 días de trabajo? -se le preguntó.

— Porque iba funcionando la estrategia. Es un asunto de los técnicos, de los especialistas y de los mineros que conocen muy bien el terreno -respondió.

— ¿Hay indicios que puedan estar con vida?

— Eso es lo que deseamos. Pero no nos han informado de esos indicios.

El mandatario federal recordó que fue en 2003, durante el gobierno de Vicente Fox, que se otorgó la concesión a esta mina, que se ubica justo junto a Las Conchas Norte, la cual fue inhabilitada debido a que se inundó con casi 2 millones de metros cúbicos.

Sin embargo, se le recordó que El Pinabete comenzó a operar en 2019, con la demanda de carbón por parte de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE); de ahí que se le insistiera si habrá sanciones contra actuales funcionarios de las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía, al permitir la operación pese a los riesgos.

“Se está haciendo la investigación en la Fiscalía (General de la República), se esta viendo quién recibe la concesión, primero; y luego hay una especie de subcontratación y en efecto hay un contrato de la CFE, porque es una zona que vive de la explotación del carbón, pero el contrato establece que no se puede subcontratar; y además que se debe cumplir una serie de requisitos que en este caso no se cumplieron. Esta la investigación abierta”.

Sobre las exigencias de que no se repitan tragedias relacionadas con los mineros, como exigieron las familias de los 65 trabajadores de Pasta de Conchos, y hoy se dio en el caso de El Pinabete. Al respecto, López Obrador reconoció que el proceso de transformación no se dará tan fácilmente.

“No se van a repetir los hechos, buscamos que no se repitan, pero es un proceso, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es un proceso de transición, pero vamos avanzando mucho, tan es así que estos temas los estamos tratando de manera abierta y así lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir informando a todo el pueblo y atendiendo a los familiares. Y comprendemos, sentimos mucho lo que pasa y en este caso y en todos. Son seres humanos y son de sufrimientos, angustias de familias, no son números, esto noo es cuantitativo, tiene que ver con lo cualitativo, con los sentimientos, por eso vamos a segur adelante y en este caso del rescate de los diez mineros hasta lograr el propósito”.

Con información de La Jornada

