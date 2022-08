A 15 días del accidente en El Pinabete, la organización Familia Pasta de Conchos denunció ayer en redes sociales la operación ilegal de un tajo, el cual –señaló– es explotado por Antonio “Tony” Flores, hermano de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores.

“Con el contrato CFE-0700-ADAAN-0040-2022 Antonio Flores (hermano de la alcaldesa de #Múzquiz Tania Flores) esta extrayendo carbón en la concesión Los Menores I que aparece como propiedad de MIMOSA.

“Dicha concesión tiene un Manifiesto Impacto Ambiental a nombre de una tercera empresa. está extrayendo carbón en una zona de riesgo sobre un minado viejo. Basta ya porque la extracción de carbón nos esta matando”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.

En junio pasado, Flores recibió una asignación directa por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la compra de carbón por más de 55 millones de pesos.

El señalamiento por parte de la organización Familia Pasta de Conchos se da, luego de conocerse que la mina El Pinabete se ubica en un predio catalogado previamente como zona de riesgo, sin embargo, en 2019, el Cabildo de Sabinas aprobó irregularmente su cambio de uso de suelo a zona extractiva.

AYUDA INTERNACIONAL LLEGA TARDE: FAMILIAS DE MINEROS

Al cumplirse ayer 15 días del incidente que mantiene atrapados a 10 mineros en El Pinabete, familias de los trabajadores consideraron que la ayuda internacional es tardía.

Los familiares de Jaime Pérez Montelongo afirmaron que el Gobierno Federal se tardó en solicitar ayuda a los expertos de Estados Unidos y Alemania, para venir a contribuir en el rescate.

Magdalena Pérez, hermana de Jaime, dijo que esta solicitud se debió de haber hecho al segundo día de que se iniciaron las labores de rescate, además les debieron de haber dado mayor participación con ideas, asesorías y trabajo a los mineros y empresas locales que son los que saben realizar este tipo de maniobras en minas y pozos de la región.

“Ya lo que pedimos es que no nos los vayan a dejar ahí, en el pozo, y sigo firme, hasta donde Dios me lo permita estaré aquí, hasta que me entreguen a mi hermano y me duele mucho ver que estamos peor, que cuando esto empezó, me duele mucho”, dijo Pérez.

EMPRESAS VALIDAN TRABAJOS: GOBIERNO DEL ESTADO

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado informó que los especialistas norteamericanos y alemanes reconocieron la labor de los brigadistas nacionales.

“A través de una videoconferencia con la empresa alemana DMT se expusieron las condiciones que se encontraron en la mina ‘El Pinabete’; los especialistas alemanes reconocieron que se ha implementado una estrategia adecuada y llevaron a cabo un intercambio de experiencias sobre el abordaje de la problemática”, se precisó.

Asimismo, se dio a conocer que representantes de la empresa Phoenix First Rescue, que arribaron ayer a Sabinas, se reunieron con los expertos ingenieros en minería de Mimosa, para intercambiar información y revisar los trabajos realizados, reconociendo la estrategia llevada a cabo.

De acuerdo con fuentes del portal Latinus, los expertos presentarán hoy un informe que se dará a conocer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.