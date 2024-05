Adalberto Madero, candidato a la alcaldía de Monterrey, cae de tráiler en movimiento (VIDEO)

Posteriormente, compartió un video en donde informó que fue trasladado para su atención médica.

“La gente del camión me pidió que subiera a saludarlos y luego lamentablemente el camión se movió y me caí, me pegue en la cabeza y estoy aquí en el Hospital Oca y me están curando. Ánimo vamos a ganar”, compartió.

Madero ya fue alcalde de Monterrey por el PAN y ha ocupado otros cargos de elección popular como diputado local y senador.