Así inicia el recorrido de la marioneta Amal por México para concienciar a la población sobre los refugiados

Ciudad de México “ Debemos pensar en ellos (los refugiados) como si estuviéramos pensando en nosotros mismos, porque esa es la mejor manera, y eso es lo que realmente intenta lograr el proyecto. Lo más importante en el proyecto, de alguna manera, es Ama l”, expresó Amir Nizar Zuabi, director artístico de The Walk Productions .

“ México es un país corredor porque muchas personas vienen desde Centroamérica y Sudamérica para llegar a los Estados Unidos. Esto nos hace pensar en la migración a nivel global porque Estados Unidos influye mucho en la narrativa ”, resaltó el director artístico de The Walk Productions .

“ En cada ciudad por la que caminamos, estamos co-creando eventos con socios locales. No se trata de cómo nosotros nos involucramos con los mexicanos, sino de cómo los mexicanos nos están involucrando ”, explicó Nizar Zuabi.

“ Soy padre de una niña de 10 años, y al pensar en Amal, siempre pienso en mi propia hija ”, comentó el director artístico de The Walk Productions y agregó que “m e siento muy afortunado de liderar esto y de tratar de ayudar a mi manera, aunque sea de manera modesta ”, subrayó.

Amal Walks Across México (Amal camina a través de México) fue organizado por The Walk Productions y contó con la colaboración de Handspring Puppet Company , y cuenta con la contribución del productor asociado Romain Greco.

La pequeña Amal, se ha convertido en un símbolo mundial de los derechos humanos, fundamentalmente el de los refugiados, precisa The Walk Productions en su sitio web .

El mensaje de Amal para el mundo es “ No te olvides de nosotros ”, y se ha convertido en “ un símbolo internacional de compasión y de derechos humanos. Lleva un mensaje de esperanza para las personas desplazadas de todo el mundo, especialmente para los niños que han sido separados de sus familias ”, explica The Walk Productions.

La marioneta de Little Amal fue diseñada y construida por Handspring Puppet Company, quien también creó las marionetas para de la obra internacional War Horse, con lo que logró consolidarse como una de las compañías de marionetas más importantes del mundo, señala The Walk Productions.

“Debido a que la atención del mundo está en otra parte en este momento, es más importante que nunca reavivar la conversación sobre la crisis de refugiados y cambiar la narrativa en torno a ella. Sí, los refugiados necesitan comida y mantas, pero también necesitan dignidad y una voz. El propósito de The Walk es resaltar el potencial de los refugiados, no solo sus terribles circunstancias. La pequeña Amal mide 3.5 metros de altura porque queremos que el mundo crezca lo suficiente para recibirla. Queremos que ella nos inspire a pensar en grande y actuar en grande”. Explica Nizar Zuabi en el portal de The Walk Productions.

Con información de la Agencia EFE y The Walk Productions.