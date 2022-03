“Asumo responsabilidad y trabajo por la paz”: AMLO sobre periodistas asesinados

La mañana de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que asume su responsabilidad por el asesinato a periodistas y señaló que existe un compromiso por que no haya impunidad en ninguno de los casos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que él y su gobierno trabajan en pro de los periodistas mexicanos. Reiteró que se trata de convicciones y subrayó que la 4T está con los periodistas.

“Estoy asumiendo la responsabilidad y no solo eso, estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos y desde luego para proteger a los periodistas”, destacó AMLO al ser cuestionado por los 7 homicidios contra periodistas en lo que va del 2022.

Aseveró que la diferencia de este con los anteriores gobiernos es que son cometidos por miembros del crimen organizado que se “heredaron” al actual gobierno.

“Nada más que se tiene que conocer los antecedentes y tener un contexto de lo que está sucediendo, la diferencia de estos lamentables casos, con los de antes, es que los periodistas asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida”, indicó AMLO.

López Obrador garantizó que estos crímenes no quedarán en la impunidad: “Estos no son crímenes de Estado... a diferencia de antes en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad”, subrayó.