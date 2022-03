$!Cartelera violeta: lista de actividades rumbo al 8M en Monterrey, Ciudad de México, Saltillo y más

TERCER PARO NACIONAL 9 DE MARZO

Por tercer año consecutivo, se convoca a través de diferentes colectivos al paro nacional del 9 de marzo ‘Un día sin nosotras’, con el que se busca hacer visible a la sociedad lo indispensable que es la población femenina.

Es para exigir un alto en la ola de acoso, abuso y feminicidios que sufren las mujeres tanto en espacios públicos como privados.

Se hace un llamado a no asistir al trabajo o a la escuela, no realizar compras de ningún tipo, evitar el uso de redes sociales, y de no ser posible unirse así, se les invita a realizar sus actividades portando el color morado como señal de resistencia.