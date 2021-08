$!Condena la SIP amenazas contra periodistas en México

Asimismo, la SIP dio a conocer que se sumó al desplegado que difundieron ayer diversos medios de comunicación en el que condenaron las amenazas del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esperamos que este caso active en forma prioritaria el Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y así se puedan evitar consecuencias trágicas”, dijo Canahuati.

Esta mañana, de igual forma el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador condenó los hechos: “Repruebo completamente esas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma y vamos a proteger a Azucena y a todos lo mexicanos, es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos que no sean dañados que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie”, expresó el mandatario durante su conferencia mañanera de este martes.