Libertad, disciplina, talento: los pilares de Lily Valdés, prodigio de Saltillo en música y ajedrez

El matrimonio formado por Lilia y Rodolfo Valdés tiene claro que lo de su hija no son locuras, no son ocurrencias, es talento.

“Fuimos a Berlín y tuvimos dos conciertos. El primero fue en la catedral, solo para los patrocinadores y los miembros de la orquesta. Yo me sentía muy nerviosa, pero al final me dio confianza porque estuve practicando mucho y sí sabía las obras muy bien. El segundo fue en un teatro con un público alemán. Nos aplaudieron mucho” , recuerda Lily.

Un tablero, mil estrategias

A la par de su amor por la música, Lily ha encontrado en el ajedrez una manera de desafiar su mente. Desde hace tres años, ha representado a Coahuila en competencias nacionales, incluyendo los Juegos CONADE.

“Primero vengo a la escuela, luego me queda clases de música. Después voy a mis clases de ajedrez”, cuenta entusiasta (...). “Hace tres años fue la primera vez que participé en un CONADE. Fuimos a Baja California Sur, a La Paz, y ahí obtuve una medalla de oro y una de bronce”, cuenta con ligereza.

Liliana y Rodolfo se enorgullecen de las actividades de su hija. “Ver las ambiciones que tiene, qué quiere más, porque no solo es escucha decir ‘quiero aprender más porque me gusta la música’ o ‘porque me hace feliz es quiero jugar ajedrez, porque me concentro y me siento bien haciéndolo’”, precia ella.

Lily tiene claro su destino: la música. Sueña con ser concertista y formar parte de una orquesta profesional y seguir los pasos de su maestro Michael.

“Él es muy dedicado y siempre nos ha tratado muy bien. Es el principal contrabajista de la Orquesta Filarmónica y viene de un conservatorio”.

Joseph no sabe qué hacer con Lily. Pero habla por su talento. “Le queda aquí un año, año y medio, y ya no sé cómo retenerla. Ya hay propuestas: algunas universidades que están considerando invitarla a trabajar”.

Sin embargo, también quiere seguir aprendiendo en otras áreas. Está inscrita en la Olimpiada de Matemáticas y toma cursos avanzados en la UAdeC.

Para ella, el aprendizaje es un viaje sin fin. “Siempre se puede mejorar. Eso es lo que me motiva”, reflexiona.