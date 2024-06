¿Cuántas vaquitas marinas quedan? Esto dice el último conteo

Los bloques con ganchos “están comprando tiempo, pero no van a salvar a la vaquita”, dijo Rojas Bracho.

Según él y otros expertos, el problema necesita atenderse desde la raíz, lo que implicaría hacer que los pescadores utilizaran instrumentos alternos de manera que puedan ganarse la vida sin ahogar por accidente a las vaquitas. Solo una pequeña fracción de los pescadores del área están haciendo eso.

Un informe reciente del comité científico de la Comisión Ballenera Internacional expresaba “profunda preocupación y decepción por la falta de avances del gobierno de México en la realización de una evaluación rigurosa y transparente de artes de pesca alternas”.

Pablo Arenas Fuentes, director general del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables, una institución gubernamental, calificó esa crítica de “completamente falsa”. Dijo que el gobierno mexicano ha ayudado a desarrollar al menos dos tipos de artes alternativas para el camarón, la principal captura.

“No hay duda de que los pescadores disponen de artes de pesca”, dijo Arenas. “Lo que nosotros como gobierno no hemos hecho es persuadirlos para que implementen ampliamente estas artes”.

Los pescadores locales dicen que el arte no rinde lo suficiente en las condiciones del alto golfo.

México se enfrenta a posibles consecuencias relacionadas con las vaquitas marinas, incluso a través de su acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. ha estado trabajando con México en un plan para proteger a las vaquitas, “pero los avances han sido lentos”, dijo Catherine White, una de sus voceras.

Los investigadores de la vaquita planean ampliar el monitoreo acústico este verano para comprender mejor dónde pueden estar los animales. Esfuerzos similares se han visto frustrados en gran medida debido a que el equipamiento fue objeto de vandalismo, presumiblemente por los pescadores que resentían las restricciones relacionadas con la vaquita. Ahora los científicos están probando un dispositivo de grabación que permanece bajo la superficie, fuera de la vista, hasta que esté listo para ser recogido. También recogerán ADN ambiental.

Una vocera de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México dijo que los resultados de esa investigación servirán de base para las propuestas de nuevas zonas de pesca y de prohibición de la pesca, y que en agosto y septiembre estaba prevista una formación para pescadores sobre artes alternativas.

Catrin Einhorn cubre temas de biodiversidad, clima y medio ambiente para The Times. c. 2024 The New York Times Company.

Por Catrin Einhorn, The New York Times.