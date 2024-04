De la música a la política: ex integrante de Bronco va por una diputación local en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Hace cinco años, Ramiro Delgado, ex acordeonista del grupo Bronco, desapareció del ojo público tras retirarse del ambiente artístico; sin embargo, ha vuelto a figurar como aspirante a una diputación local por el partido Movimiento Ciudadano.

El músico contiende por el distrito 16 de Apodaca y actualmente realiza campaña, en donde ha podido constatar el cariño que le tiene la gente que lo recuerda como integrante de la agrupación junto a José Guadalupe Esparza y los hermanos Javier y José Luis (Choche) Villarreal.

Delgado confesó cómo fue que Movimiento Ciudadano lo convenció para lanzarse como aspirante a diputado, y dijo que le interesa apoyar a los jóvenes en el tema de la educación.

“Me interesó mucho de Movimiento Ciudadano que me dijeron: tu aportación para los jóvenes puede ser buena, habrá becas para profesionales o técnicos y eso me interesó, luego, luego porque yo tengo nietos, tengo muchas amistades y mucha familia joven que les faltan recursos”, compartió.

Asimismo, mencionó que se preocupa para que, las personas que no tengan título profesional, puedan hacerse de ese documento a través de sus experiencias profesionales en carreras técnicas.

“Hay personas que tienen la experiencia, tienen la capacidad, pero no tienen ningún diploma, ningún certificado que los apoye”, señaló.

Delgado confesó que, antes de esta ocasión, ya lo habían buscado para ir como candidato; sin embargo, había declinado las ofertas porque quería darse el tiempo de descansar después de lo ajetreado que resultó Bronco durante muchos años de su vida.

El artista estuvo en la agrupación desde 1986 y se despidió en 2019. Desde esa fecha se ha dedicado a gozar de sus hijos, a los cuales no tuvo la oportunidad de verlos crecer por los compromisos con el grupo, y también de sus nietos.

Delgado confió que tiene seis hijos, tres de su primer matrimonio y tres del segundo, así como seis nietos.

‘QUIERO DEVOLVERLES ALGO’

Bronco alcanzó la cúspide de la fama en la década de los noventas. En esos años inclusive llegaron a protagonizar una película y participaron en una telenovela.

El ex acordeonista de Bronco comentó que como diputado también planteará espacios de esparcimiento para los adultos mayores.

“No hay espacios de esparcimiento, es muy importante no ir a encerrarlos en un asilo. Al contrario apoyarlos y tener un lugar digno para ellos”, adelantó.

Por otra parte, el ex integrante del cuarteto originario de Apodaca, reveló que se ha topado con que la carrera política es difícil y llena de obstáculos.

“Pero yo creo que lo que más me interesa y lo que más me emociona es estar en contacto con todos los ciudadanos que me dieron mucho como artista y como músico. Me apoyaron mucho, muchos años y quiero devolverles algo”, puntualizó.