Debido a la construcción del Tren Maya se han derribado más de 10 millones de árboles en Quintana Roo

Playa del Carmen- Roberto Rojo, miembro de la organización Sélvame del Tren en Quintana Roo, explicó durante una entrevista a la Agencia EFE, que “ hemos estado luchando todo este tiempo y, sin embargo, hasta ahora no logramos salvar este fragmento de selva que se tiró. Calculamos que se ‘asesinaron’ más de 10 millones de árboles de una de las selvas saludables que nos quedan en México ”.

Desde que se anunció esta obra, los habitantes de Playa del Carmen, Quintana Roo, intuían que esta zona, en donde se ubican más de 1,800 kilómetros de cuevas, así como dos de los ríos subterráneos más grandes del mundo, iba a ser un punto fundamental del Tren Maya, no obstante, el Gobierno aseveró que la obra se iba a construir paralela a la carretera.

Sin embargo, poco tiempo después, estos planes cambiaron y las autoridades tomaron la decisión de cambiar el trazado, justo en medio de la selva, que originó como consecuencia la deforestación.

En respuesta a esta situación, grupos de ambientalistas elevaron su voz con el propósito de hacer oír su inconformidad y evitar el paso del tren en este punto, y con esto lograr proteger decenas de cuevas y cenotes afectados por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, considerado uno de los más polémicos de la obra y que va de Cancún a Playa del Carmen.

SOS PARA SALVAR A LA SELVA

“Nos manifestamos e hicimos un SOS muy grande para decirle al presidente y al gobierno ‘esperen, no puede ser, no podemos destruir lo poco de selva que nos queda’, pero no fuimos escuchados”, se expresó a EFE Rojo y agregó, “se tiene que dejar descansar la selva”