¿Por qué no se ha declarado hambruna en Gaza a pesar de las señales? Esto dicen los expertos

A pesar de la creciente desesperación, no ha habido una declaración formal de hambruna. Esta es la razón:

GAZA- Durante meses, funcionarios de la ONU, grupos de ayuda y expertos han advertido que los palestinos en la Franja de Gaza están al borde de la hambruna, aunque ésta no ha sido declararla formalmente.

El organismo no reveló la causa exacta de sus muertes. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, está compuesto por profesionales médicos y la ONU y otros expertos consideran sus cifras sobre muertes en la guerra como el cálculo más confiable de víctimas.

El organismo indica que un área padece hambruna cuando se confirman al menos dos de tres condiciones:

- El 20% de los hogares presenta una falta extrema de alimentos, o están esencialmente muriendo de hambre.

- Al menos el 30% de los niños de seis meses a cinco años sufren de desnutrición aguda o emaciación, lo que significa que están demasiado delgados para su altura.

- Al menos dos personas o cuatro niños menores de cinco años por cada 10,000 mueren diariamente debido a la inanición o la interacción de la desnutrición y la enfermedad.

Gaza plantea un gran desafío para los expertos porque Israel limita estrictamente el acceso al territorio, lo que hace difícil, y en algunos casos imposible, recopilar datos.

LAS DECLARACIONES DE HAMBRUNA SUELEN PROVENIR DE LA ONU O GOBIERNOS

Aunque la IPC afirma ser el “principal mecanismo” utilizado por la comunidad internacional para concluir si se prevé una hambruna o si ya está ocurriendo, no suele hacer tal declaración por sí misma.

A menudo, las autoridades de la ONU junto con los gobiernos hacen una declaración formal basada en un análisis de la IPC.

Pero dicho organismo dice que, una vez que se declara una hambruna, ya es demasiado tarde. Aunque es posible prevenir más muertes, significa que muchas personas ya habrán muerto para cuando se declare una hambruna.

NO SIEMPRE ESTÁ CLARO QUE EL HAMBRE SEA LA CAUSA DE LA MUERTE

La mayoría de los casos de desnutrición infantil severa surgen debido a una combinación de falta de nutrientes junto con una infección, lo que provoca diarrea y otros síntomas que causan deshidratación, dijo Alex de Waal, autor de “Mass Starvation: The History and Future of Famine” (“Inanición masiva: La historia y el futuro de la hambruna”) y director ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Madres y sus bebés enfrentan inanición en Gaza, donde hospitales están desbordados

“No existen directrices estándar para que los médicos clasifiquen la causa de muerte como ‘desnutrición’ en lugar de infección”, dijo.

Cuando ocurre una hambruna, suelen producirse relativamente pocas muertes exclusivamente por hambre, ya que muchas más personas mueren por una combinación de desnutrición, enfermedad y otras formas de privación. Todas estas cuentan como muertes en exceso, separadas de la violencia, que pueden atribuirse a una crisis alimentaria o hambruna, dijo.

LA GUERRA HA DIFICULTADO OBTENER INFORMACIÓN PRECISA

La ofensiva de Israel ha devastado el sistema de salud de Gaza y ha desplazado a cerca del 90% de su población. Con hospitales dañados y abrumados por las bajas de guerra, puede ser difícil examinar a las personas para detectar desnutrición y recopilar datos precisos sobre muertes.