Dice Álvarez Máynez que ‘quieren bajar sus spots por señalar a la 4T’

Al aclarar que en sus spots se acusa a integrantes de Morena por haber traicionado su palabra, es por lo que el partido oficialista quiere “bajarlos”, afirmó el candidato presidencial por MC, Jorge Álvarez Máynez.

“Me quieren bajar los spots porque digo que los gobernadores de Morena están traicionando su palabra de no mentir, no robar y no traicionar; lo voy a seguir diciendo”, afirmó durante un encuentro con jóvenes del Estado de México, en Naucalpan.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Jorge Álvarez Máynez a Xóchitl Gálvez de ‘fusilarle’ propuestas

Además, consideró que la vieja política se ha arrodillado frente al crimen organizado y se ha robado del erario cada peso que ha podido.

Reconoció que una de las principales preocupaciones de la gente es la inseguridad.

“No podemos permitir que este país sea secuestrado por el miedo, por la inseguridad; que el Estado de México tenga la mitad de los robos en transporte público en todo el país y que el Estado de México tenga una tercera parte de sus hogares sin acceso al agua”, expresó.

Ante este panorama, propuso utilizar la tecnología a favor de la ciudadanía. “Si te roban, no tienes que ir al Ministerio Público a perder tu día entero. Ahí desde tu celular, desde una computadora, desde un cibercafé debes poder poner la denuncia y darle seguimiento y que además con esa tecnología tengamos también voluntad y decisión”.

Acompañado del senador mexiquense Juan Zepeda, Álvarez Máynez afirmó que ganará en 2024 y calificó al legislador como uno de los mejores políticos que hay en el país.

“En el 24 vamos a ganar la Presidencia, y en el 29, la gubernatura del Estado de México”, aseguró.

Afirmó que su adversaria Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, le está copiando sus propuestas para ganar simpatías.

”Ya vi que la candidata del PRI me la copió (la propuesta de llevar un millón de jóvenes a las universidades). Primero me copió lo de la refinería en Cadereyta, y luego ella había dicho que iba a hacer carcelotas, me copió la propuesta en seguridad y ahora me copió lo de los jóvenes, porque no tienen ideas y porque creen que copiando mi discurso van a ganar simpatías”, aseveró.

Con información de Reforma