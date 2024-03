Acusa Jorge Álvarez Máynez a Xóchitl Gálvez de ‘fusilarle’ propuestas

El aspirante naranja afirmó que Gálvez busca restarle simpatías entre el segmento poblacional de los indecisos. Además, Álvarez señaló que incluso Gálvez le copió “Fosfobus” pues, durante su recorrido por Campeche, Gálvez Ruiz informó que su Xóchibus ya está listo para estrenarse el próximo lunes.

“Ayer ya vi que la candidata del PRI me copió, dice que ellos también van a llevar a los jóvenes a la universidad; primero, me copió lo de la refinería en Cadereyta, y luego, también había dicho que iba a hacer carcelotas, me copió la propuesta de seguridad, y ahora, me copió lo de los jóvenes porque no tienen ideas y porque creen que copiándonos el discurso van a ganar simpatías de otras personas.