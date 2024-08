‘El Mayo’ Zambada resolvería conflicto entre Rubén Rocha y Héctor Cuén, según declaración

“ Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos . Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad ”, anotó.

“Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, narró Zambada, vi a Héctor Cuén y a uno de sus ayudantes. Los saludé antes de entrar a una sala que tenía una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un niño, y me hizo un gesto para que le siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, le seguí sin vacilar. Me condujeron a otra habitación oscura”.

“En cuanto puse un pie dentro, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. (...) Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado.

“Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre dos y media y tres horas sin escalas, hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad”.

Desmintió la versión oficial de que Cuén fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinería. “Fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde yo fui secuestrado. Héctor Cuén era amigo mío desde hacía mucho tiempo y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez”.

Con información de El Universal.