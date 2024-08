‘No hay complicidades’, dice Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, ante supuesto vínculo con ‘El Mayo’

“No quise dejar pasar en el evento frente a mi presidente (Andrés Manuel López Obrador) y mi presidenta (Claudia Sheibaum), no hay nada, que le busquen, nosotros no tenemos complicidades con el crimen ”, respondió frente al Presidente de México.

AMLO Y SHEINBAUM RESPALDAN A GOBERNADOR DE SINALOA

“No hay complicidades, por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron, y si les creyó, pues cayó en la trampa. No, no tenía por qué. Ya dije que esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones. No hay nada que pueda vincularme a esos asuntos”, dijo el gobernador sinaloense.

“Vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo, que quien quiere estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo”, pronunció la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum..

“Que bien que se aclara cuál es la situación en donde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento, más claro ni el agua, y de todas maneras no van a parar porque están molestos, no les gusta la transformación”, dijo AMLO.