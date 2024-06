En Chiapas arrasa Eduardo Ramírez, de la coalición Sigamos Haciendo Historia

A pesar de la violencia que azota a Chiapas, la ciudadanía decidió mantener en el Gobierno a la coalición Sigamos Haciendo Historia, cuyo abanderado, Eduardo Ramírez Aguilar, arrasó con sus contrincantes.

Una hora y media después del cierre de casillas, Ramírez Aguilar se declaró ganador de la gubernatura y agradeció a los chiapanecos por su confianza.

“Me comprometo a entregar mi vida total al servicio del pueblo, asumiendo mi responsabilidad con determinación, con prudencia y sabiduría”, expresó.

Cuestionado sobre la inseguridad y el combate a la violencia en Chiapas, donde regiones como la Sierra, Frontera y Frailesca resienten el flagelo del crimen organizado, dijo que en los próximos días profundizará al respecto.

Anticipó que se trata de integrar una agenda en la que vaya el tema de la seguridad pública y de la Fiscalía General del Estado.

Explicó que todo aquello que es facultad del fuero común tendrá que ser combatido a cabalidad, “van a haber abrazos, pero cero impunidad”, recalcó.

Con ese propósito, adelantó, en los próximos meses presentará una iniciativa sobre la ley de consulta popular y revocación de mandato.

Sobre el tema de la inseguridad y la violencia en Chiapas, aseguró que “si en un año no se dan resultados... lo he dicho a mi equipo, a la gente que nos ha acompañado, pues simplemente y sencillamente estaremos reprobados y estaré preparando la revocación de mandato, para que me revoquen el mandato y se acabó y abrir paso a personas con mayor capacidad”.

Después de las elecciones, dijo que tomará unos días para estar con su familia, “estos días son de darle gratitud, iré a la tumba de mi padre a darle gracias, en lo que me entregan la constancia de mayoría”.

Ramírez Aguilar, acompañado de seguidores y simpatizantes, festejó su triunfo anticipado en su casa de enlace en la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Con información de El Universal