‘En México la haces y no te pasa nada’... se viralizan video de Fofo Márquez donde presume que golpeó un policía y que cerró un puente vehicular

La pena en el Edomex para el delito de feminicidio en grado de tentativa es de 13 años 4 meses hasta 46 años 8 meses de prisión.

Y mientras eso pasa, Márquez quien es acusado por golpear a una mujer en un estacionamiento de una plaza en Naucalpan, sigue siendo tendencia y ahora gracias a un video en donde el joven de 26 años asegura que si en México haces algo malo no pasa nada.

El video que fue bajado de sus redes sociales, se ve a Fofo en un bosque en donde confiesa que hizo algo que no es tolerado en Estados Unidos y que eso podría llevarlo a la cárcel.

“Si en estos días no ven nada de mi es porque a lo mejor me deportaron o me encuentro en alguna prisión en Estados Unidos porque acabo de hacer algo que no debí haber hecho”, aseguró.

“Resulta que llega un policía hablándome en inglés, yo hablo muy poco inglés y entonces me empezó como a forcejear, entonces agarré, lo golpeé, le hice una llave y pues bueno, me eché a correr”

“La verdad estoy un poco preocupado porque aquí en Estados Unidos no es como en México que la haces y no te pasa nada, entonces si ahorita no ven más videos de mí es porque me pasó algo realmente”, aseguró

En el final del video Fofo Márquez se despidió de sus seguidores por si le llegara a pasar algo malo y agradeció el apoyo de todos.

“Ojalá todo salga bien y que no me deporten y me metan a una prisión de Estados Unidos”, finalizó.

CIERRA PUENTE FOFO MÁRQUEZ Y RECIBE MULTA EN JALISCO

Luego de que el influencer decidiera cerrar el puente Matute Remus, en Guadalajara, Jalisco, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco informó que los autos de lujo que aparecieron en el video participan en arrancones de la región y que nadie quedaría impune.