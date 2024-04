De la risa al llanto... Fofo Márquez vuelve a llorar durante su audiencia; buscan vincularlo a proceso por feminicidio en grado de tentativa

En la audiencia pasada Márquez fue visto en medio del llanto, por lo cual en ésta nueva audiencia se le volvió a ver derramar lágrimas cuando dieron a conocer que podría enfrentar cargos por tentativa de feminicidio.

El influencer no logró contener el llanto y se le pudo ver con gran pesar durante la audiencia que tuvo cita el 9 de marzo, sin embargo, la jueza no llegó a una resolución para dictaminar si continuará el proceso o será dejado en libertad.

Cabe recordar que en las fotos difundidas de su captura, el influencer luce una sonrisa, escoltado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lo que ha generado indignación en las redes sociales ante la naturaleza de la agresión.

La audiencia en la sala 9 de los juzgados del Centro Preventivo y De Readaptación Social Tlalnepantla duro alrededor de cuatro horas. Los abogados defensores del influencer intentan derribar el argumento de que se trató de un feminicidio en grado de tentativa, pues el dictamen médico indica que fueron lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

Será este miércoles 10 de abril de 2024 cuando se decida finalmente su situación legal, por lo que permanecerá en prisión durante las siguientes horas. Además, tendrá que establecerse el delito por el que será juzgado ante la Ley. Mientras tanto, y hasta que no se dicte una condena en su contra, será identificado como inocente.

VÍCTIMA ASEGURA QUE TIENE MIEDO DE SALIR A LA CALLE

La propia víctima informó que espera que la juez dictamine a su favor. Reveló que a las 10 de la mañana será la audiencia del miércoles 10 de abril. Dijo que se sintió agredida por reproducir el video de la golpiza frente a las personas, pues se sintió mal de que lo pasaran segundo a segundo.

“Ni siquiera lo voltee a ver, no estoy preparada psicológicamente para verlo, si te ve bien, mal. No estoy preparada para enfrentarme con él. Como les decía, sí tengo miedo. Todo el mundo me dice que me va a mandar a hacerme cosas. No he podido salir a hacer mis cosas normales”, dijo la víctima en una reunión con la prensa a la salida de la audiencia.

El abogado, por su parte, aseguró ante los medios de comunicación que al momento de pasar el video de las agresiones, buscan que se reclasifique el delito por el de lesiones dolosas, y no por el de feminicidio en grado de tentativa.