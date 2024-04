Fofo Márquez es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio: ‘Temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel’

El influencer Rodolfo “N”, conocido como ‘Fofo’ Márquez, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara pruebas suficientes en su contra. “Llevo tres días aislado”, fue la frase que emitió al escuchar la determinación de la juez que lo vinculó a proceso.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, declaró ‘Fofo’ Márquez al escuchar la determinación de la juez, quien le dictó prisión preventiva en el penal de Barrientos.

TE PUEDE INTERESAR: De la risa al llanto... Fofo Márquez vuelve a llorar durante su audiencia; buscan vincularlo a proceso por feminicidio en grado de tentativa