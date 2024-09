Familias de desaparecidos: decepcionadas de López Obrador y con poca fe en Sheinbaum

TE PUEDE INTERESAR : Un día sus hijos no volvieron a casa. Ahora la fe ayuda a estas madres a buscarlos por México

ACAPULCO- México acumula más de 115,500 personas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mientras que el proyecto de investigación ‘¿A dónde van los desaparecidos?’ detalla que cerca de 50,000 desaparecieron durante la presidencia de López Obrador .

“ Desgraciadamente, el presidente no quiso trabajar el tema, nada más quiso maquillar cifras, quiso minimizar el tema ”, expuso.

Las familias aseguran que este Gobierno federal que está por concluir en octubre fue de “engaños”, pues López Obrador les prometió que no habría techo financiero para ayudarlos, pero no fue así e, incluso, recortó los apoyos y buscó reducir el censo oficial de víctimas.

“ No mejora, empeora. Al contrario, vamos de mal en peor, tenemos cada día más desaparecidos, ahorita me comentaba la presidenta (de la organización) que ayer le llegó un caso nuevo también, y diario tenemos por lo menos una persona que se quiere integrar al colectivo o por lo menos difundir su ficha de que está desaparecida ”, señaló.

“Ya cuando fuimos nosotros a (Ciudad de) México y no nos recibió se fue todo para abajo. Dije: yo confiaba ciegamente en él porque él dijo que nos iba apoyar y resultó que no, la prueba está en que no nos quiso recibir allá, ni mandó a nadie a decir algo, aunque sea unas palabras de ánimo, nada”, describió.

La presidenta de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, María Emma Mora Liberato, espera que la situación con Sheinbaum, quien asume el 1 de octubre, sea diferente.