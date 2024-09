Antes del sexto informe... madres buscadoras piden el apoyo de AMLO

CDMX.- El colectivo de madres buscadoras 10 de marzo, el cual lleva casi dos semanas en las inmediaciones del asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México, solicitan que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las reciba y las apoye para la localización de sus hijos.

A pocas horas para que se realice el último informe de actividades del mandatario federal rodearon las vallas que resguardan la plancha del Zócalo capitalino.

“A mí me atendió el presidente el 24 de junio de junio del 2019, tengo unas fotos donde él me recibió, me prometió que encontraría a mi hijo”, mencionó la señora Ana María.

“El mandatario instruyó a sus colaboradores, en este caso al secretario de Seguridad Nacional y Protección Ciudadana que estaba a cargo Alfonso Durazo. Hasta la fecha, no tengo noticias de mi hijo, porque no lo han buscado, no hubo una buena investigación desde un principio”, detalló.

La activista está en la búsqueda de su hijo Carlos Palomares, quien desapareció el 22 de septiembre del 2010 y hasta el momento no hay avances en las investigaciones, denunció.

La mujer cuenta que las autoridades perdieron el expediente original, por lo que pide al jefe el Ejecutivo que le ayude a encontrar el documento y a su hijo.

“No hay avances para saber el paradero de nuestros hijos, por eso decidimos venir al asta bandera, ahora la nueva presidente electa Claudia Sheinbaum, le pido que como madre se sensibilice, que nos atienda, ella siempre ha dicho que es tiempo de mujeres. Yo pido, le ruego que nos ayude con la búsqueda de nuestros hijos”, expresó la activista.

Este colectivo también manifestó que busca un espacio en la agenda de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a quien le presentarían una serie de propuestas para resolver y atender a las víctimas de desaparición.

Por su parte, Delia Quiroa, directora del colectivo 10 de Marzo, señaló que existe un sentimiento de frustración entre las madres y familiares de desaparecidos, porque el presidente López Obrador prometió que atendería a las madres buscadoras de todo el país.

“Queremos ver si Claudia Sheinbaum tiene la capacidad de sentir empatía por nosotros, de atender a las madres y de empezar a escuchar los proyectos que hay, las propuestas de solución que se reúna por allá, ahorita es un buen momento”, comentó.