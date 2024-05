¡Héroe sin capa! Joven hace camas para lomitos en situación de calle con ‘basura electoral’ y TikTok le aplaude

A través de la famosa plataforma de TikTok, un joven se vuelve viral tras la publicación de una historia, donde enseña su emprendimiento usando ‘basura electoral’, es decir, con lonas y pancartas de los distintos partidos políticos.

El punto clave de su iniciativa es reutilizar este tipo de materiales para hacer soportes de camas para lomitos en situación de calle. Hasta el momento se desconoce la identidad del chico, aunque su usuario en la plataforma es @Che_p38.

TE PUEDE INTERESAR: TikTok permitirá subir videos de hasta 60 minutos

De acuerdo con los videos compartidos, se le observa recolectando pancartas políticas, y en la descripción de las publicaciones se lee lo siguiente:

“Solicité un apoyo del gobierno, para mi emprendimiento, pero no a todos se nos puede apoyar. Así que recogí el apoyo que tiran los candidatos que contaminan las calles, la pregunta no es quién me lo permitió, sino ¿Quién va a detenerme?”.