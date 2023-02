Durante una reunión con simpatizantes en Hermosillo, la senadora Lilly Téllez fue increpada por una maestra de primaria, quien le reclamó no haber cumplido con algunos compromisos que hizo en el pasado y su pertenencia a un partido político.

Lo anterior fue divulgado a través de un video en redes sociales donde se ve a la maestra dirigiéndose directamente a la panista, a quien le da las razones por las cuales, para ella, no es bienvenida en Sonora.

“Yo soy la maestra María Zazueta que fue cesada por la reforma educativa de Peña Nieto... Para mí usted no es bienvenida en Sonora, le voy a decir por qué”, expresó.

De acuerdo con la profesora, ella se encontraba presente cuando Téllez aseguró que no se afiliaría a Morena ni a ningún partido político, además señaló que se comprometió a ayudar a algunos maestros cesados, compromiso que nunca cumplió.

”Usted a mí no me cumplió ni nos cumplió a los maestros cesados, en la Universidad de Sonora le dijeron que lo primero que hiciera en el Senado (era) ver por nosotros y no lo hizo, jamás volvió a Sonora”, reclamó la profesora.

Por lo anterior, y aunque dijo que es respetuosa de las ideologías de la senadora, la docente consideró como una vergüenza que la senadora sea sonorense.

“Estuve en un congreso internacional en Oaxaca de educación, y los maestros de Ecuador, de Costa Rica, de Estados Unidos me preguntaban si usted era de Sonora, les dije que vivió muy poco tiempo en Sonora”, recordó.

Por último, reiteró que la senadora panista no es bienvenida en el estado.

“La verdad para mí, y disculpe yo no tengo nada contra usted, para mí usted no es bienvenida en Sonora”, concluyó.

La acción de la profesora provocó aplausos y gritos entre algunos de los presentes.

La panista escogió la capital del estado para iniciar una gira por diferentes lugares de México en su camino para convertirse en la precandidata a la Presidencia de la República en 2024.