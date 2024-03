INE ‘batea’ petición de Morena de remover del primer debate presidencial a López San Martín

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la petición de Morena , PT y Partido Verde de remover a Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencia l, al no tener facultades para modificar el acuerdo, mismo que no se impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El representante de Morena , Mario Llergo, señaló que “ quien tenga un dedo de sentido común podrá apreciar que no se trata de una crítica, no se trata de un análisis objetivo propio de un periodismo profesional en el marco de la libertad de expresión, desde luego que se trata de un insulto de alguien que debería hacer de la libertad de expresión un ejercicio profesional”.

La consejera Carla Humphrey rechazó las declaraciones del diputado Noroña, quien aseguró que ella mencionó que “le tenía sin cuidado” la queja contra San Martín, por lo que le pidió retirar esos señalamientos.

“Nunca dije que no me interesaba; nunca dije que me daba igual el planteamiento. Si es un acuerdo del Consejo General, el que sea, la forma de modificarlo cuando se toma me guste o no, por mayoría de votos o calificada, la única forma es justamente por la Sala Superior. Eso fue lo que yo expliqué”, puntualizó.

Apuntó que hay plazos para impugnar, en este caso cuatro días que ya habían vencido, por lo que el INE no tiene facultades para modificar dicho acuerdo.

La consejera Dania Ravel señaló que estas declaraciones están dentro de la opinión y la libertad de expresión.

“Me parece preocupante que en un país donde, literalmente, se matan a los periodistas por hacer su labor, por expresar sus opiniones, se quiera excluir de un ejercicio a una persona por haber emitido una opinión”, dijo.