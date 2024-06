La experiencia de Sheinbaum en Estados Unidos da pistas sobre la futura relación bilateral

Asistió a una clase impartida por el futuro secretario de Relaciones Exteriores de México. Salió en la primera plana del periódico estudiantil The Stanford Daily por protestar contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte . Encontró amistades que extrañaban México tanto como ella. Para las personas que la conocieron, Sheinbaum lucía completamente cómoda en California, transitando con facilidad por el mundo académico estadounidense.

“ Me dijo que fue una época muy bonita de su vida ”, dijo Arturo Cano, periodista que escribió una biografía de Sheinbaum. “ Las puertas traseras daban a un patio común y los niños se la pasaban jugando con niños de todo el mundo ”.

Cuando Sheinbaum recibió su primera llamada con el presidente Joe Biden este mes, el traductor se desconectó de la línea inesperadamente, de acuerdo a dos funcionarios con conocimiento de la llamada que no estaban autorizados a hablar públicamente.

Esta experiencia podría explicar en parte por qué Sheinbaum “ ve el futuro de los migrantes mexicanos en Estados Unidos como el asunto migratorio más importante con el que necesita lidiar ”, afirmó Andrew Seele, el presidente del Instituto de Política Migratoria, una organización de investigación no partidista con sede en Washington.

Ambas lamentaban “ las policies que no hay para ir y venir legalmente ”, dijo González, “ que podríamos tener si hubiera una prioridad de los dos países ”.

“ Ella entendía muy bien todo ese asunto de realmente estar acá, añorar estar en México ”, dijo González, quien tenía miembros de su familia indocumentados en ese momento. “ A ella le pesaba que hubiera personas que tuvieran que venirse a trabajar acá y no tuvieran la posibilidad de ir a ver a sus familias .”

Pero no parece que los planes de Sheinbaum sean frustrar el acuerdo contra el que protestó hace dos décadas. En abril, dijo públicamente que era “factible hacer esta revisión sin grandes problemas”.

El tratado de comercio, que entró en vigor en 1994, fue revisado durante el gobierno del presidente actual, Andrés Manual López Obrador, y se espera que sea revisado durante el sexenio de Sheinbaum. La virtual presidenta electa expresó escepticismo este año sobre los beneficios a largo plazo del acuerdo original, al decirle a un grupo de representantes de intereses privados estadounidenses en México que “ el desarrollo se sustentó en los bajos salarios, en la mano de obra barata ”, según reportó un medio nacional , y declaró que con el pacto “ no se generó el bienestar que queríamos ”.

“ Disfrutaban del área de la bahía ”, dijo Castañeda en una entrevista. “ Al mismo tiempo, eran los típicos mexicanos de izquierda que no estaban contentos con Estados Unidos ”.

Pero López Obrador también ha recurrido a sus intérpretes para comunicarse con los funcionarios de EE. UU., ha viajado poco fuera del país y ha despotricado contra la política exterior “intervencionista” de Washington.

“La relación entre EE. UU. y México es tan profunda y tan multifacética que ser capaz de comunicarse de manera directa, sin intérpretes, puede ser en verdad importante”, dijo Shannon O’Neil, una especialista en México en el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. “Tener una relación personal cercana es verdaderamente importante y todo empieza con el lenguaje”.

Emiliano Rodríguez Megacolaboró con reportería. Kirsten Noyescolaboró con la investigación.

Natalie Kitroeff es la jefa del buró de redacción del Times en Ciudad de México, que lidera la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe. c. 2024 The New York Times Company.

Por Natalie Kitroeff, The New York Times.