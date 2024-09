‘No hubo por parte del Estado mexicano desaparecidos...’: AMLO reconoció trabajo de Fuerzas Armadas

“ Le deseo a los nuevos mandos que les vaya muy bien. Hoy en la mañana me preguntaron qué opinaba sobre los nombramientos, y dije que estaba yo muy contento con el nombramiento del próximo secretario de Marina y del próximo secretario de la Defensa, que son dos nombramientos claves , no se puede uno equivocar ”, señaló López Obrador.

Finalmente, el mandatario reconoció las labores de las Fuerzas Armadas en su administración, principalmente en la construcción de obras prioritarias, combate a la inseguridad y la aplicación de vacunas en la pandemia de Covid-19.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum anuncia que vivirá en Palacio Nacional y ‘no regresaría’ a Los Pinos

”Me satisface mucho el que podamos decir que en este gobierno no hubo por parte del Estado mexicano desaparecidos, ni se torturó a nadie, no hubo masacres, no se reprimió a nuestro pueblo”, aseveró.

“Y en eso se equivocan los que, cuando tomamos la decisión de apoyarnos en las Fuerzas Armadas, hablaron de que íbamos a militarizar al país. No conocen nuestra historia y no conocen la historia de nuestras Fuerzas Armadas... el Ejército se funda para restablecer la legalidad y la democracia durante la época de Venustiano Carranza”.