‘No va haber nueva explotación minera’: AMLO sobre concesiones mineras en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que “no van haber nuevas concesiones para la explotación minera, ya se entregaron muchísimas”, luego de señalar que las empresas mineras se dedicaron a especular en el mundo financiero.

Durante su conferencia matutina desde Guanajuato, AMLO subrayó que las concesiones ya existentes se respetarán; sin embargo, la Cuarta Transformación ya no dará más.

AMLO señaló que muchas empresas ‘engañaron’ a México y no han hecho tareas de explotación.

“Hicieron jugosos negocios, pero no invirtieron. Esta política de entregar concesiones porque va a llegar inversión extranjera es falsa”, dijo AMLO.

Asimismo, indicó que sus antecesores (Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) entregaron a las mineras el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí.

“Hasta asesinantos hubo”, recordó el Presidente. Además señaló que las empresas veían a México como tierra de conquista.

“No les cancelamos esos contratos, que en sentido estricto, habrían elementos para revocar la concesión (...) pero no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer, pero ya no vamos a continuar con lo mismos”, sentenció.